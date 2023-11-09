Голый россиянин с двумя ножами пришел в магазин и попал на видео

В Перми задержали голого россиянина с двумя ножами, который ворвался в магазин

В Перми задержали голого местного жителя с двумя ножами, который ворвался в магазин. Его прогулка попала на видео, которым делится Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как мужчина идет по улице, а потом забегает в магазин. Далее на видео попал момент, как его задерживают прямо в магазине и выводят к машине силовиков.

По информации канала, увидев мужчину, сотрудница магазина сразу же выбежала на улицу и начала звать на помощь. В это время мимо проезжал капитан полиции, которому удалось забрать ножи и уговорить местного жителя дождаться наряд.

Позднее задержанный рассказал, что якобы нашел чужую закладку и использовал ее в личных целях. На этом фоне у него возникли галлюцинации.

Ранее в Кудрово (Ленобласть) очевидцы сняли на видео убегающего от двух полицейских голого мужчину.

