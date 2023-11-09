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16:05, 9 ноября 2023Силовые структуры

Готовившего поджог военкомата россиянина осудили на четыре года

Готовивший поджог военкомата в Твери получил 4 года по статье о теракте

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Апелляционный военный суд Москвы приговорил жителя Твери по фамилии Кудряшов к четырем годам и десяти месяцам колонии строгого режима за подготовку к поджогу военкомата в областном центре. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 30 и статье 205 («Приготовление к террористическому акту») Уголовного кодекса РФ. Исполнить план осужденному не дали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину за угрозы супруге военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

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      Илона Палей
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