В России назвали сброс кассетных боеприпасов на территорию страны агонией Киева

Депутат Чепа: сброс кассетных боеприпасов на территорию РФ — это агония Украины

Сброс с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кассетных боеприпасов на территорию России – это агония Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» охарактеризовал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На протяжении всего периода массированных поставок оружия мы неоднократно слышали, что это оружие не будет использоваться ВСУ на территории России и так далее, что оно только в оборонительных целях. Тем не менее, все это используется против России. Это очередное подтверждение той лживой политики, которую сегодня проводит коллективный Запад на Украине», — заявил депутат.

По словам парламентария, чем хуже у ВСУ будет ситуация на фронте, тем больше провокаций будет со стороны Украины. «Все это психологические попытки, чтобы на это больше обращали внимания, в том числе на Западе», — заключил Чепа.

Ранее ВСУ сбросили с БПЛА кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области. Всего было сброшено три боеприпаса, два из которых разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.