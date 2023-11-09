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20:22, 9 ноября 2023Культура

Марию Максакову оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах

Певицу Марию Максакову оштрафовали на 30 тысяч рублей по закону об иноагентах

Фото: РИА Новости

Оперную певицу и экс-депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс (внесена Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали из-за нарушения закона о деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Пресненский районный суд в столице признал артистку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) составят третий административный протокол из-за нарушения закона о деятельности иностранного агента. В Telegram-канале артиста вновь не обнаружили маркировку иноагента. Рэперу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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      Сергей Равин
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