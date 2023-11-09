Медведев снова надел военную форму и понаблюдал за танками

Зампред Совбеза России Медведев посетил полигон Алабино в Московской области

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил полигон Алабино в Московской области. Соответствующую видеозапись в четверг, 9 ноября, публикует РИА Новости в Telegram.

На кадрах запечатлено, как Медведев, снова надевший военную форму, осматривает военную технику, а затем наблюдает за маневрами на полигоне, в том числе с участием танков.

Позднее зампред Совбеза также встретился и побеседовал с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В частности, он заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники в России. По его словам, возможности отечественного оборонно-промышленного вышли на невиданный уровень.

В июле Медведев также побывал на полигоне Тоцком в Оренбургской области. Он проследил за учениями, пообщался с военными и выпил с ними чай. На площадку политик прибыл второй раз за текущий год.