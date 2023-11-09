Названа самая распространенная причина тревоги у мужчин

Men's Health: чаще всего мужчины беспокоятся о деньгах

Большинство мужчин регулярно испытывают тревогу, а самой частой причиной для их беспокойства являются деньги. К такому выводу пришло издание Men's Health, проведя опрос 1512 американцев.

Согласно опубликованным данным, за последние две недели хотя бы несколько раз беспокоились о чем-либо 59 процентов опрошенных, а 54 процента — ощущали симптомы депрессии. Самым распространенным поводом для тревоги, по результатам опроса, оказались деньги. Этот вариант указали 40 процентов участников, еще 35 процентов назвали личную жизнь, 12 процентов — работу, 10 процентов — новости и события в мире.

Отмечается, что, хотя многие мужчины часто ощущают негативные эмоции, они редко обсуждают это между собой. Такая особенность наиболее сильно заметна в возрастной группе 60 лет и старше. Среди них каждый второй никогда не говорил другим мужчинам о своих переживаниях, среди людей в возрасте от 30 до 40 лет таких почти в два раза меньше — всего 27 процентов.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал, почему мужчины не хотят жениться. По его мнению, многие избегают этого шага, так как боятся ответственности.