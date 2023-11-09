Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:00, 9 ноября 2023Экономика

В России решили закрыть лазейки по уклонению от налогов

Закрывающие лазейки по уклонению от налогов поправки рассмотрят 9 ноября

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правительство решило доработать проект налоговых поправок, предложенных Минфином, чтобы закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов. Нововведения рассмотрят 9 ноября, со ссылкой на текст законопроекта сообщает РБК.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, поправки должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Это позволит не допустить случаи, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи со злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».

Поправки касаются регулирования трансфертного ценообразования (сделок между взаимозависимыми лицами, которые перемещают часть прибыли в пользу компаний, зарегистрированных в странах с низкими налогами). Они расширяют круг взаимозависимых лиц, меняют порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках и увеличивают штрафы за нарушения. Также изменения смягчат последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения.

Материалы по теме:
Нейросети начали отбирать у людей работу. Популярные стримеры массово теряют заказы. Кто еще рискует лишиться денег?
Нейросети начали отбирать у людей работу.Популярные стримеры массово теряют заказы. Кто еще рискует лишиться денег?
23 октября 2023
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет. Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет.Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
2 октября 2023

«С 2024 года перестанет действовать мораторий на проверки трансфертного ценообразования, поэтому налогоплательщикам следует следить за принятием законопроекта и более тщательно подходить к установлению цен в сделках с взаимозависимыми лицами и обоснованию рыночного уровня цен в контролируемых сделках», — предупредила юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Альбина Нурушева.

Ранее замминистра финансов объявил об отсутствии планов менять базовые параметры налоговой системы России или повторить разовый сбор с бизнеса в формате windfall tax. Вместо этого ведомство намерено усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов в полном размере, в том числе сделать более жестким регулирование ценообразования в сделках между юридическими лицами в рамках одной структуры, подчеркнул Сазанов. По его словам, увеличат глубину проверки, а размер штрафов поднимут до уровня 40 процентов от корректировки базы.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы

      Почти четверть крупных компаний в России захотели повысить отпускные цены

      Оценено влияние ежедневного употребления ягод на здоровье

      В России стало не хватать сырья для производства коньяка

      Россиянину отказали в обмене валюты в Европе из-за санкций

      Российского следователя обвинили в краже из полиции почти 300 шкур рыси

      В ХАМАС понадеялись на постоянную войну с Израилем

      В Израиле сочли очень плохой идеей паузу в войне с ХАМАС

      Нападение на машину на МКАД попало на видео

      53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной для модного бренда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости