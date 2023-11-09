Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:38, 9 ноября 2023Экономика

В России захотели ввести ограничения на ввоз ряда товаров

Минпромторг: в РФ могут частично ограничить ввоз непродовольственных товаров

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство может ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров в Россию по аналогии с частичными ограничениями для импорта продовольственных товаров. Об этом заявил замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Речь идет, в частности, о товарах бытовой химии и продукции легкой промышленности, которые производятся в России. Представитель ведомства объяснил необходимость ограничений тем, что деньги, направляемые на импорт непродовольственных товаров, должны оставаться в стране. «По непродовольственным товарам, где 28 миллиардов [рублей] оборот, 20 миллиардов [рублей] — это импортная продукция», — сообщил он.

Замминистра также подчеркнул, что ранее в стране были введены повышенные пошлины на импорт вина из недружественных стран. Кроме того, власти хотят ввести новые повышенные ставки акцизов.

Минсельхоз 9 ноября поддержал продление пошлин в 20 процентов на импорт вина из недружественных стран на 2024 год. Решение увеличить пошлины на импортные вина с 12,5 до 20 процентов объяснили введением контрсанкций на действия западных государств.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      В регионах России начали запрещать аборты в частных клиниках. Почему это опасно для женщин?

      По всей России появились десятки огромных режимных объектов

      Голый мужчина с ножами напугал горожан и продавцов магазина

      Доктор Мясников раскрыл изнанку съемок передачи на «России 1»

      Персональный тренер Виктории Бекхэм раскрыл секрет ее тренировок

      В Литве определили дату президентских выборов

      Раскрыты выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

      Готовившего поджог военкомата россиянина осудили на четыре года

      Минобороны Украины потеряло десятки миллионов долларов на трех контрактах

      Суд не избрал наказания для подарившего гранаты помощнику Залужного офицера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости