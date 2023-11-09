В России оценили возможность продления увеличенных пошлин на импортное вино

Минсельхоз поддержал продление пошлин в 20 % на вино из недружественных стран

Минсельхоз поддерживает продление пошлин в 20 процентов на импорт вина из недружественных стран на 2024 год. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

Решение увеличить пошлины на импортные вина с 12,5 до 20 процентов объяснили введением контрсанкций на действия западных государств. В Минфине заявили, что эта мера прорабатывалась «для защиты отечественных производителей» и главным в работе была необходимость не допустить значимого роста цен для потребителей. Первоначально повышенные пошлины вводили до конца 2023 года.

«Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года», — пояснил Патрушев.

После увеличения пошлин председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев допустил, что власти могут запретить поставки в страну вин из недружественных стран. «Думаю, что мы на этом не остановимся», — сказал он и добавил, что было бы странно, если бы во время Великой Отечественной войны Советский Союз закупал немецкий рислинг.

Импортеры алкоголя предупредили, что из-за повышения пошлин со стороны властей цены на вино вырастут. Между тем эксперты предположили, что отсутствие конкуренции на рынке может негативно сказаться на качестве российских вин.