Патриарх Кирилл рассказал об отправленном на Колыму из-за орфографии отце

Патриарх Кирилл заявил, что его отца сослали за написание Бога с заглавной буквы

Отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева) Михаил Гундяев был отправлен в ссылку из-за орфографии. Об этом сообщил сам предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), его слова приводит РИА Новости.

По рассказу патриарха, Михаила Гундяева сослали на Колыму, так как при обыске у него нашли конспекты высших богословских курсов, в которых слово «Бог» было написано с заглавной буквы.

«Переглянувшись, один [из участников обыска] пальцем ткнул в это слово и говорит: "Ишь, "Бог" пишет с большой буквы!". На что второй сказал: "Больше ничего искать не надо, этого достаточно". Было достаточно для того, чтобы отец на пять лет отправился на Колыму», — рассказал он.

Патриарх отметил, что в ссылке его отцу помогала мысль, что он отбывает наказание не за преступление, а за веру.

Ранее патриарх рассказывал, что в ссылках и лагерях был и его дед. Он сообщил, что тот прошел 48 тюрем и семь ссылок, а свободы его лишали, так как он боролся с безбожием и обновленчеством, то есть движением в РПЦ по признанию советской власти.