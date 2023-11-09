Полицейский пригрозил коллеге пистолетом за спойлеры к фильму

Полицейский пригрозил коллеге пистолетом за спойлеры к «Топ Ган: Мэверик»

В Австралии полицейский угрожал пистолетом коллеге, который хотел проспойлерить ему фильм «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом в главной роли. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда заявитель, 26-летний констебль-стажер Морган Ройстон, который накануне вечером посмотрел блокбастер, предложил раскрыть детали сюжета своему коллеге, 30-летнему Доминику Гейнору. Отмечается, что изначально Гейнор рассмеялся в ответ на это, однако затем достал пистолет из кобуры и направил его на Ройстона.

«Он направил свое огнестрельное оружие в сторону заявителя и держал его неподвижно в течение пяти секунд», — говорится в документах. При этом отмечается, что палец Гейнора не находился в этот момент на спусковом крючке.

Спустя некоторое время констебль-стажер решил уволиться из полиции и подал в суд на бывшего коллегу. Согласно решению суда, Гейнор был признан виновным. Ему назначили два года условного срока и 100 часов общественных работ. Также полицейский принес официальные извинения пострадавшему.

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