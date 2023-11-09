Популярная юмористка рассказала о заснувших в ее кровати 11 участниках КВН

Популярная юмористка, участница проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, как в ее кровати заснули 11 участников КВН. Подробностями случившегося она поделилась в выпуске шоу «Женский форум», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Юмористка объяснила, что инцидент произошел, когда она жила в Хабаровске и играла в КВН. Однажды к ней обратились за помощью молодые люди из команды города Комсомольск-на-Амуре. «Мне ребята ночью позвонили и говорят: "Вот, нас выселили из квартиры, потому что мы там бухали. Можно мы к тебе приедем?"», — вспомнила она.

Щербакова пустила кавээнщиков к себе в квартиру при условии, что они будут вести себя тихо. Утром она зашла в комнату, где спали мужчины, и обнаружила их лежащими на ее двуспальной кровати. «Как эклеры на тарелке, они в два слоя лежали», — пошутила она.

Ранее Щербакова высказалась о периоде игры в КВН. Юмористка заявила, что во время участия в проекте она жила вместе с другими кавээнщиками и спала по 45 минут в сутки. По ее словам, зачастую игрокам было нечего есть.