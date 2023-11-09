Популярный музыкальный сервис оштрафовали в России на шесть миллионов рублей

Spotify и Airbnb оштрафовали на 6 млн рублей за отказ локализовать данные

Мировой судья в Москве оштрафовал популярный шведский музыкальный сервис Spotify и американский сервис для поиска аренды Airbnb за повторный отказ локализовать данные россиян на территории России. Об этом пишет «Интерфакс».

Обе компании обязали выплатить административный штраф в размере шесть миллионов рублей. Отмечается, что, согласно протоколам Роскомнадзора, Spotify и Airbnb хранят личные данные российских пользователей на серверах с ЕС и США. Представители компаний на заседание не пришли.

В 2022 году обе платформы были оштрафованы в России за первичное нарушение требования о локализации данных россиян. Airbnb обязали выплатить два миллиона рублей, Spotify — 500 тысяч рублей. Перед этим, весной 2022 года, Spotify и Airbnb объявили о приостановке работы в России.

Согласно российскому законодательству, зарубежные площадки, которые обрабатывают персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.