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12:40, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный музыкальный сервис оштрафовали в России на шесть миллионов рублей

Spotify и Airbnb оштрафовали на 6 млн рублей за отказ локализовать данные

Фото: Thibault Penin / Unsplash

Мировой судья в Москве оштрафовал популярный шведский музыкальный сервис Spotify и американский сервис для поиска аренды Airbnb за повторный отказ локализовать данные россиян на территории России. Об этом пишет «Интерфакс».

Обе компании обязали выплатить административный штраф в размере шесть миллионов рублей. Отмечается, что, согласно протоколам Роскомнадзора, Spotify и Airbnb хранят личные данные российских пользователей на серверах с ЕС и США. Представители компаний на заседание не пришли.

В 2022 году обе платформы были оштрафованы в России за первичное нарушение требования о локализации данных россиян. Airbnb обязали выплатить два миллиона рублей, Spotify — 500 тысяч рублей. Перед этим, весной 2022 года, Spotify и Airbnb объявили о приостановке работы в России.

Согласно российскому законодательству, зарубежные площадки, которые обрабатывают персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

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      Маргарита Щигарева
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