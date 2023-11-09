Притаившуюся амурскую тигрицу с котенком сняли на видео в Приморье

На территории заповедника в Приморье заметили амурскую тигрицу с котенком

Дежурные госинспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае заметили двух амурских тигров на трассе. Они сняли случившееся на видео, ролик был опубликован в Telegram-канале учреждения.

На кадрах заметно, как хищница притаилась с котенком среди деревьев — авторы записи подсветили их фонариком. Предположительно речь идет о тигрице Северине с подросшим молодым самцом.

Инцидент произошел на 25-м километре дороги Пластун — Терней, пересекающем южную территорию заповедника.

Ранее врачи прооперировали тигренка, которого спасли в Хабаровском крае. У животного было несколько травм, основная — косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Если послеоперационное лечение пойдет хорошо, то хищника переведут в один из реабилитационных центров.