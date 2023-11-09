Путин поручил обеспечить поставку судов для Чукотки

Путин поручил обеспечить Чукотку судами для перевозок через Анадырский лиман

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить Чукотку судами для пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Заняться реализацией поручения президент поручил правительству России и правительству Чукотского автономного округа. Обеспечить в 2024 году поставку судов в северный регион нужно с использованием механизмов поддержки, в частности — посредством льготного лизинга.

Доклад о ходе реализации поручения нужно представить до 1 декабря 2023 и 2024 годов соответственно. Ответственными за это глава государства назначил главу кабмина Михаила Мишустина и исполняющего обязанности руководителя Чукотки Владислава Кузнецова.

Ранее Путин поручил утвердить план развития арктических городов с воинскими частями и определить источники финансирования этих мероприятий. Поручение адресовано правительству совместно с Министерством обороны и органами власти арктических регионов.