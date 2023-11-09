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19:32, 9 ноября 2023Путешествия

Пьяного пассажира сняли с рейса в Турцию и вывели из самолета под аплодисменты

Пьяного пассажира сняли с рейса Correndon Airlines в Анталью под аплодисменты

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Нетрезвого пассажира авиакомпании Correndon Airlines сняли с рейса и вывели из самолета, летевшего в турецкую Анталью, под аплодисменты попутчиков. Подробности истории сообщает британский таблоид The Mirror.

По данным источника, когда на борт вызвали сотрудников полиции, самолет еще не успел покинуть взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ньюкасла. Известно, что 43-летний Пол Карлинг был настолько пьян, что не мог самостоятельно встать с места, офицерам пришлось ему помогать. Отмечается, что мужчина вел себя агрессивно и оскорблял стражей правопорядка.

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В издании также говорится, что Карлинг имеет четыре судимости за пять преступлений. Он признался, что в то время страдал психическим заболеванием, но сейчас принимает лекарства.

Ранее пассажир рейса авиакомпании Ryanair устроил дебош на борту, сорвал рейс и угодил в полицию.

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      Марина Черняк
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