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18:33, 9 ноября 2023Путешествия

Пьяный пассажир самолета с сигаретой во рту устроил скандал и попал на видео

Пьяный пассажир easyJet устроил скандал из-за сигареты и был снят с рейса

Пьяный пассажир самолета easyJet устроил скандал перед вылетом из-за сигареты во рту и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на ночном рейсе из Праги в Манчестер. Уточняется, что герой видео зашел в самолет с сигаретой в зубах и отказался ее убирать, заметив, что она не зажжена. Мужчина пил напиток, похожий по запаху на водку, хотя уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах видно, как с пассажиром разговаривает бортпроводник. Последний решил снять дебошира с рейса, несмотря на уговоры его попутчика. В результате оба друга покинули самолет, чтобы вылететь другим рейсом позже.

Ранее самолет европейской авиакомпании Lufthansa, летевший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, вынужденно сел в Ташкенте из-за устроившего дебош пьяного пассажира. В аэропорту рассказали, что после приземления воздушное судно встретили сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушителя.

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      Зарина Дзагоева
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