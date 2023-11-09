Раскрыты новые подробности скандального увольнения Беллы Хадид из Dior

AP: контракт между моделью Беллой Хадид и Dior закончился в марте 2022 года

Инсайдер раскрыл новые подробности скандального увольнения американской модели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид из Dior. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Известно, что модный дом принял решение заменить Хадид на израильскую манекенщицу Май Тагер. При этом подробности такого решения руководство ретейлера не раскрывало. Однако приближенный к делу источник рассказал AP, что контракт между Хадид и брендом закончился в марте 2022 года.

Кроме того, отмечается, что до скандала Тагер уже принимала участие в рекламных съемках марки. В 2022 году она снималась вместе с американо-британской актрисой Аней Тейлор-Джой.

Ранее пользователи сети объявили бойкот Dior из-за новостей о разрыве сотрудничества с Беллой Хадид, запустив соответствующий хештег #BoycottDior («Бойкотируем Dior»).

До этого, 27 октября, Хадид высказалась по поводу атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля. Знаменитость рассказала о своих переживаниях по поводу происходящего в секторе Газа и осудила террористические действия против мирного населения.