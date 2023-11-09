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04:30, 9 ноября 2023Наука и техника

Распространенный паразит кошек привел к истощению у пожилых людей

Распространенный кошачий паразит привел к потере мышечной массы у пожилых людей

Фото: Manja Vitolic / Unsplash

Международная группа ученых из Университета Колорадо и Университета Ла-Коруньи обнаружила, что распространенный кошачий паразит Toxoplasma gondii может привести к истощению и потере мышечной массы у пожилых людей в дополнение к уже известным симптомам. Результаты исследования опубликованы в Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences.

Инфекция, вызванная одноклеточным микроорганизмом Toxoplasma gondii (T. gondii), зачастую протекает относительно бессимптомно у людей. Лишь десять процентов зараженных могут испытывать в начале кратковременные симптомы, похожие на грипп. Патоген способен жить в состоянии «спячки» десятилетиями, концентрируясь в мышцах или мозге, вызывая серьезные последствия для здоровья.

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В частности, известно, что микроорганизм приводит к психическим расстройствам и рискованному поведению. Это означает, что такие люди становятся более импульсивными, с большей вероятностью попадают в автомобильную аварию, у них выше риск шизофрении, некоторых расстройств настроения и других когнитивных нарушений. Кроме того, инфицированные чаще совершают попытки самоубийства.

В новой работе команда изучила кровь 601 взрослого человека старше 65 лет, а также показатели старческой астении — распространенного гериатрического синдрома, который включает непреднамеренную потерю веса, усталость и ухудшение когнитивных способностей.

У 67 процентов испытуемых в крови были обнаружены признаки скрытой инфекции. Примечательно, что риск старческой астении значительно возрастал у тех, у кого была более высокая концентрация антител к паразиту. У этой группы были более высокие уровни определенных маркеров воспаления, что позволяет предположить, что заражение паразитом усугубляет воспаление, которое возникает с возрастом. Авторы также предполагают, что T. gondii может играть роль в ускорении саркопении или возрастного истощения мышц.

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      Елена Апазиди
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