Риелтор обманул певца Мишу Марвина на сотни тысяч рублей

Baza: певца Мишу Марвина обманули на 255 тысяч рублей при попытке снять квартиру

Певца Мишу Марвина обманули на 255 тысяч рублей при попытке снять квартиру в Москве, пишет Baza. По данным журналистов, указанную сумму артист выплатил в качестве арендной платы за месяц (170 тысяч), а также комиссионных риелтору (85 тысяч), но доступа к жилью так и не получил.

В начале сентября Марвин встретился с собственником квартиры и его матерью, а также агентом, через которого решались финансовые вопросы. Через день после достижения договоренности он запросил плату за два месяца проживания и комиссию, а получив часть суммы от находившегося тогда в Турции певца, встречаться с ним больше не стал, сообщает издание.

Отмечается, что по возвращении в Россию Марвин не смог попасть в жилье, после чего обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее актер Павел Прилучный рассказал, как риелторы обманули его с арендой жилья, когда он приехал в Москву поступать в театральный институт. Из-за этого звезде пришлось два дня жить на улице.