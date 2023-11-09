Россияне назвали признаки здоровых отношений в паре

Каждому пятому в РФ важно, чтобы их партнер не имел психологических проблем

Около 90 процентов женщин в России сталкивались с проблемами при построении отношений с мужчинами. Новый опрос Budu и дейтинг-сервиса Mamba выявил, какие именно качества в партнере мешали построению здоровых отношений. Об этом пишут «Известия».

Подавляющее большинство россиян (80 процентов мужчин и 90 процентов женщин) сталкивались с конфликтами в отношениям. Треть мужчин признались, что конфликты возникали из-за различий в характере. Четверть женщин рассказали, что терпели в свою сторону критику и обесценивание.

Большинство респондентов заявили, что проблемы в отношениях возникают из-за психологических особенностей партнеров. При этом они предположили, что у мужчин и у женщин такие особенности проявляются по-разному. В связи с этим многие опрошенные назвали признаком здоровых отношений именно психологическую проработанность партнера. Каждому пятому россиянину оказалось важно, чтобы их партнер не имел психологических проблем.

«Осознание того, что важно работать над личными проблемами и распознавать свои "красные флаги", является ключевым для здоровых и устойчивых отношений. Индивидуальная проработка позволяет не только понять собственные психологические особенности, но и облегчить вступление в здоровые отношения», — заключила руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян.

Психотерапевты Дебора Кревалин и Сьюзи Мастерсон раскрыли способ сохранить яркость впечатлений в отношениях. Здоровый уровень конфиденциальности и загадочности между партнерами помогает надолго сохранить искру в отношениях. Мастерсон убеждена, что в счастливых отношениях оба партнера почти всегда имеют некую сферу жизни, к которой другой не имеет никакого отношения. По ее словам, такой подход обеспечивает пару интересными темами для разговора даже в периоды охлаждения чувств.

