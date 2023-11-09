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15:42, 9 ноября 2023Забота о себе

Россияне назвали признаки здоровых отношений в паре

Каждому пятому в РФ важно, чтобы их партнер не имел психологических проблем

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Около 90 процентов женщин в России сталкивались с проблемами при построении отношений с мужчинами. Новый опрос Budu и дейтинг-сервиса Mamba выявил, какие именно качества в партнере мешали построению здоровых отношений. Об этом пишут «Известия».

Подавляющее большинство россиян (80 процентов мужчин и 90 процентов женщин) сталкивались с конфликтами в отношениям. Треть мужчин признались, что конфликты возникали из-за различий в характере. Четверть женщин рассказали, что терпели в свою сторону критику и обесценивание.

Большинство респондентов заявили, что проблемы в отношениях возникают из-за психологических особенностей партнеров. При этом они предположили, что у мужчин и у женщин такие особенности проявляются по-разному. В связи с этим многие опрошенные назвали признаком здоровых отношений именно психологическую проработанность партнера. Каждому пятому россиянину оказалось важно, чтобы их партнер не имел психологических проблем.

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«Осознание того, что важно работать над личными проблемами и распознавать свои "красные флаги", является ключевым для здоровых и устойчивых отношений. Индивидуальная проработка позволяет не только понять собственные психологические особенности, но и облегчить вступление в здоровые отношения», — заключила руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян.

Психотерапевты Дебора Кревалин и Сьюзи Мастерсон раскрыли способ сохранить яркость впечатлений в отношениях. Здоровый уровень конфиденциальности и загадочности между партнерами помогает надолго сохранить искру в отношениях. Мастерсон убеждена, что в счастливых отношениях оба партнера почти всегда имеют некую сферу жизни, к которой другой не имеет никакого отношения. По ее словам, такой подход обеспечивает пару интересными темами для разговора даже в периоды охлаждения чувств.

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      Варвара Кошечкина
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