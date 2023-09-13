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10:37, 13 сентября 2023Забота о себе

Психотерапевты назвали простой способ надолго сохранить искру в отношениях

Психотерапевт Кревалин назвала загадочность способом сохранить искру в паре

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Здоровый уровень конфиденциальности и загадочности между партнерами помогает надолго сохранить искру в отношениях, считают психотерапевты Дебора Кревалин и Сьюзи Мастерсон. Простые способы отстаивать личную независимость в паре они назвали в беседе с Insider.

Мастерсон убеждена, что в счастливых отношениях оба партнера почти всегда имеют некую сферу жизни, к которой другой не имеет никакого отношения. По ее словам, такой подход обеспечивает пару интересными темами для разговора даже в периоды охлаждения чувств.

Психотерапевт посоветовала не говорить партнеру обо всех мелочах повседневной жизни и не просить эмоциональной поддержки или помощи по пустякам. Она считает, что излишняя открытость подталкивает одного из пары взять на себя роль родителя и опекуна, а второго — стать «ребенком». Мастерсон отметила, что в конечном итоге это вредит взаимному влечению.

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Кревалин добавила, что нужно не только уметь сохранять независимость, но и намеренно провоцировать легкую загадочность, которая бывает в начале отношений. Например, чтобы освежить чувства, она предложила попросить партнера подготовиться к свиданию к определенному времени и в определенный день, но не говорить о месте встречи. Специалистка считает, что игривость помогает добавить пикантности и может стать соблазнительной деталью отношений.

Ранее сексопатолог Кристин Лозано и доктор психологии Талал Алсалим рассказали о признаках потенциальной неверности в отношениях. По их мнению, об измене могут свидетельствовать внезапная очистка чатов в мессенджерах и истории браузера.

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    Екатерина Улитина
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