Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:35, 9 ноября 2023Среда обитания

Россияне пожаловались на бесконечный ремонт

Почти треть россиян пожаловались на бесконечный ремонт у себя дома

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Почти треть россиян пожаловались на то, что ремонт в их доме длится бесконечно долго. К такому выводу пришли аналитики компании Mr.Doors по результатам соответствующего опроса, пишет «Вечерняя Москва».

Респонденты ответили на вопрос о том, как часто они делают ремонт в квартире. В результате мнения разделились почти поровну. 35 процентов опрошенных заявили, что давно не проводили у себя ремонт и в ближайшее время не планируют, 33 процента рассказали, что занимаются переделками раз в несколько лет, а еще 31 процент отметил, что ремонт у них длится бесконечно долго.

Ранее в этот же день россиянам дали советы по тому, как заставить рабочих переделать ремонт, который был выполнен с дефектами. По словам адвоката Оксаны Гричевич, в первую очередь следует направить им претензию с требованием устранить брак за свой счет за 10 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

      Врачи и медики оценили популярный сериал о скорой помощи

      Захарова заявила о включении в списки на вывоз из Газы 300 детей из России

      Модель Перминова снялась в откровенном наряде

      Лавров озвучил отношение России к партнерам Армении

      В Москве построят новый мост

      Байден отвергнет законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

      Россия вышла из соглашения с Японией о ядерном оружии

      Муж Барбры Стрейзанд рассказал о трех годах сексуального воздержания

      Финалист «Фабрики звезд» рассказал о блате на проекте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости