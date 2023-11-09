Россияне пожаловались на бесконечный ремонт

Почти треть россиян пожаловались на бесконечный ремонт у себя дома

Почти треть россиян пожаловались на то, что ремонт в их доме длится бесконечно долго. К такому выводу пришли аналитики компании Mr.Doors по результатам соответствующего опроса, пишет «Вечерняя Москва».

Респонденты ответили на вопрос о том, как часто они делают ремонт в квартире. В результате мнения разделились почти поровну. 35 процентов опрошенных заявили, что давно не проводили у себя ремонт и в ближайшее время не планируют, 33 процента рассказали, что занимаются переделками раз в несколько лет, а еще 31 процент отметил, что ремонт у них длится бесконечно долго.

Ранее в этот же день россиянам дали советы по тому, как заставить рабочих переделать ремонт, который был выполнен с дефектами. По словам адвоката Оксаны Гричевич, в первую очередь следует направить им претензию с требованием устранить брак за свой счет за 10 дней.