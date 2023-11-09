Россияне стали реже посещать популярную курортную страну из-за санкций Запада

Эксперт Бобылев: число россиян в Египте сократилось из-за санкций Запада

Российские туристы стали реже посещать курорты Египта из-за санкций Запада. О сокращении числа россиян в популярной пляжной стране изданию «ФедералПресс» сообщил эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев.

По словам специалиста, в условиях санкционного режима против России наблюдаются сложности с авиаперевозками. Он напомнил, что ряд государств ввели запрет на пролет над своими территориями. Поэтому из России в Египет может попасть ограниченное количество самолетов.

Бобылев полагает, что если бы не это обстоятельство, в Египте было бы гораздо больше отечественных путешественников. Более того, собеседник издания подчеркнул, что палестино-израильский конфликт никак не сказывается на отдыхе россиян на египетских курортах.

«Туры в Египет сейчас недорогие и находятся в сегменте доступных, — пояснил он. — А популярные у туристов Шарм-эш-Шейх и Хургада расположены далеко от зоны боевых действий, поэтому бояться нечего».

Ранее в ноябре стало известно, что стоимость отдыха в некоторых популярных отелях Турции на Новый год снизилась на треть. Так, десятидневная путевка в Alva Donna Beach Resort с вылетом 28 декабря подешевела на 33 процента — с 342 до 228 тысяч рублей на двоих.

