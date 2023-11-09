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05:30, 9 ноября 2023Путешествия

Россиянин описал поездку в ОАЭ за 330 тысяч рублей фразой «круто, но безвкусно»

Фото: Unsplash

Российский турист побывал с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и пожаловался на жару, высокую влажность и отсутствие единого стиля в архитектуре. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тинькофф Журнал».

Автор отзыва рассказал, что путевка на двоих взрослых и двоих детей стоила 330 тысяч рублей. Семья остановилась в отеле Rixos Bab Al Bahr примерно в 80 километрах от Дубая. По словам путешественника, от города у него осталось впечатление, будто на него свалилась куча денег и люди «начали строить что угодно, лишь бы круче, чем у соседа».

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«В результате не чувствуется единого стиля, архитектурного плана. К тому же я не увидел в городе какой-либо исторической ценности. Осталось очень странное ощущение: круто, но безвкусно», — такими фразами описал свою поездку россиянин.

Турист также признался, что его семья получила от поездки то, что хотела, но добавил, что не понимает людей, которые стремятся жить в Дубае. «У меня не возникло желания приехать туда еще раз», — заключил он.

Ранее другая российская туристка отдохнула в четырехзвездочном отеле Beach Walk в ОАЭ и описала поездку фразой «пустая трата денег». По ее словам, эта гостиница по меркам ОАЭ может претендовать лишь на две звезды.

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      Марина Черняк
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