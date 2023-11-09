Россиянин пришел к девушке на работу и дважды ранил ножом из ревности

В Челябинске мужчина пришел на работу к девушке и ранил ножом из ревности

В Челябинске мужчина пришел в супермаркет, где работает его девушка, ради выяснения отношений и ранил ее ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, он заревновал возлюбленную, поэтому дважды ударил ее ножом в спину и поясницу. В этот момент в магазине была пожилая женщина, которая вызвала скорую.

Охрана сразу же задержала нападавшего, теперь с ним разбирается полиция. Девушка находится в больнице.

Ранее в Камчатском крае за нападение с ножом задержали 41-летнего россиянина. Злоумышленник приревновал 34-летнюю сожительницу к 36-летнему знакомому и напал на них.