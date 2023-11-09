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19:50, 9 ноября 2023Культура

Русская дирижерка стала музыкальным директором Английского национального балета

Дирижерка Мария Селецкая стала муздиректором Английского национального балета

Кадр: CBS News

Русская дирижерка Мария Селецкая стала музыкальным руководителем Английского национального балета. Об этом пишет «Фонтанка».

Отмечается, что в задачи муздиректора учреждения входят творческое развитие и качество музыкального исполнения. Официально Селецкая приступит к работе в начале сезона 2024-2025 годов.

Артистка начинала свой творческий путь в качестве танцовщицы, обучаясь в Академии русского балета имени Вагановой. После она училась в Таллинском балетном училище и Таллинском университете. До завершения танцевальной карьеры в 2018 году Селецкая начала заниматься дирижированием, была заместителем дирижера Штутгартского балета. В качестве дирижера он впервые выступила в 2017 году.

В сентябре стало известно, что прима-балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель покинула труппу из-за выступления в Севастополе летом 2023 года. В культурном учреждении указали, что артистка вела продолжительные переговоры с руководством театра, после чего потребовала расторжения контракта в начале сезона.

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      Сергей Равин
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