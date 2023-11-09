Русская дирижерка стала музыкальным директором Английского национального балета

Дирижерка Мария Селецкая стала муздиректором Английского национального балета

Русская дирижерка Мария Селецкая стала музыкальным руководителем Английского национального балета. Об этом пишет «Фонтанка».

Отмечается, что в задачи муздиректора учреждения входят творческое развитие и качество музыкального исполнения. Официально Селецкая приступит к работе в начале сезона 2024-2025 годов.

Артистка начинала свой творческий путь в качестве танцовщицы, обучаясь в Академии русского балета имени Вагановой. После она училась в Таллинском балетном училище и Таллинском университете. До завершения танцевальной карьеры в 2018 году Селецкая начала заниматься дирижированием, была заместителем дирижера Штутгартского балета. В качестве дирижера он впервые выступила в 2017 году.

В сентябре стало известно, что прима-балерина Баварского государственного балета Приска Цайзель покинула труппу из-за выступления в Севастополе летом 2023 года. В культурном учреждении указали, что артистка вела продолжительные переговоры с руководством театра, после чего потребовала расторжения контракта в начале сезона.