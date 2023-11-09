Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:48, 9 ноября 2023Культура

Создатель «Белого лотоса» раскрыл детали нового сезона

Создатель «Белого лотоса» Майк Уайт пообещал масштабный третий сезон шоу

Кадр: телесериал «Белый лотос»

Новый сезон сериала «Белый лотос» будет длиннее, масштабнее и безумнее. Об этом заявил создатель шоу Майк Уайт в разговоре с порталом EW.

«Это будет увеличенный сезон "Белого лотоса". Он будет длиннее, масштабнее, безумнее. Я не знаю, что подумают люди, но я крайне взволнован. Так что по крайней мере для моего собственного барометра это хорошо... Я очень взволнован из-за содержания предстоящего сезона», — сказал Уайт.

В июле стало известно, что съемки третьего сезона «Белого лотоса» приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

«Белый лотос» — американский комедийно-драматический телесериал режиссера Майка Уайта. Первый сезон вышел в 2021 году, премьера второго состоялась 30 октября 2022. Шоу получило 10 премий «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Журналисты мировых СМИ могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль. Они вторглись в страну вместе с террористами

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели

      Еще один участник азербайджанской мафии попал под следствие за избиение россиян

      Сборная Занзибара захотела сыграть с Россией

      В Латвии легализовали однополые партнерства

      В Госдуме перечислили достоинства ставшего Героем Чечни племянника Кадырова

      Стало известно о срыве саммита по Украине из-за проблем на Ближнем Востоке

      Судимого за убийство жены мужчину обвинили в покушении на вторую супругу

      Некоторых россиян предупредили о серьезном вреде цитрусовых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости