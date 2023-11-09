Стало известно о просьбе «Ашана» к поставщикам не повышать цены в 2023 году

«Ъ»: российский «Ашан» попросил поставщиков не повышать цены до конца 2023 года

Российский «Ашан», структура французского Auchan, попросил поставщиков не повышать цены до конца этого года. В противном случае в торговой сети будут вынуждены обратиться к регуляторам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

В отраслевом Telegram-канале «Околоритейл» появилась копия соответствующего письма торговой сети к производителям. В документе, в частности, говорится о «непрекращающихся тенденциях роста цен» во всех сегментах продукции. При этом увеличение стоимости в отдельных категориях в «Ашан» сочли обоснованным. Однако торговая сеть не примет до 31 декабря повышение цен на товары, поставки которых уже были согласованы.

«В случае настойчивого желания поставщиков повысить стоимость товаров, мы будем вынуждены проинформировать об этом регуляторные органы (Минпромторг, Федеральную антимонопольную службу — прим. «Ленты.ру»)», — поясняется в письме торговой сети.

В «Auchan Россия» также заявили, что сеть предлагает поставщикам «приложить совместные усилия для сдерживания роста цен в преддверии новогодних праздников». Это необходимо для сдерживания инфляции на российском рынке.

Ранее в Центробанке (ЦБ) допустили рост потребительских цен в России выше 6-7 процентов по итогам 2023 года. В регуляторе отметили, что устойчивая тенденция ускорения инфляции на внутреннем рынке наблюдается с лета. В январе-сентябре базовая инфляция (без учета изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей) в стране составила 4,6 процента и на 0,6 процента превысила целевой уровень, установленный руководством ЦБ.