Стажерка Universal случайно раскрыла дату выхода «Шрека 5»

Стажерка Universal случайно раскрыла, что мультфильм «Шрек 5» выйдет в 2025 году

Стажерка кинокомпании Universal по имени Шрея Сачдев случайно раскрыла дату выхода мультфильма «Шрек 5». Об этом сообщает TMZ.

В своем резюме девушка рассказала, что летом, в рамках стажировки, разрабатывала идеи по включению продакт-плейсмента в анимационный проект, а также отметила, что картина выйдет на экраны в 2025 году. Позже Сачдев удалила упоминание о мультфильме из своего профиля.

Сама студия Universal еще не раскрывала подробностей о выходе «Шрека 5», однако, по данным издания, если пост стажерки окажется реальным, то кинокомпания объявит о дате релиза мультфильма в скором времени.

Последняя часть франшизы «Шрек навсегда» вышла на экраны в 2010 году. Кассовые сборы проекта составили почти 800 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что по вселенной видеоигры Cyberpunk 2077 снимут полнометражный художественный фильм.