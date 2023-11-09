В России оценили решение ЕК по вступлению Украины в ЕС

Пушков: ЕК важно формально запустить процесс принятия Украины и Молдавии в ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) с Украиной и Молдавией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков оценил решение ЕК по вступлению Украины в ЕС и подчеркнул, что организации важно формально запустить процесс принятия Украины и Молдавии в блок. Это позволит объединению «поддержать свою репутацию центра силы», подчеркнул он.

Сенатор добавил, что планы Брюсселя привести Украину в Евросоюз могут столкнуться с серьезным несогласием со стороны Венгрии и «стран, пока хранящих молчание по этому поводу».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.