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20:08, 9 ноября 2023Силовые структуры

Украинские наводчик и начальник получили по 22 года за расстрел мирного жителя

В ДНР осудили наводчика и начальника ВСУ за расстрел жителя Мариуполя

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) дал двум военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), застрелившим мирного жителя Мариуполя, по 22 года колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе 20-летний наводчик разведывательного взвода Николай Кондаков заметил мирного жителя, который шел по Садовой алее Садового товарищества «Мичуринец». Об этом он доложил 50-летнему начальнику Виталию Савченко и получил приказ ликвидировать гражданского. Прицельным выстрелом из автомата Кондаков убил мужчину.

Военных признали виновными по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

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      Илона Палей
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