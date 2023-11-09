Украинские наводчик и начальник получили по 22 года за расстрел мирного жителя

В ДНР осудили наводчика и начальника ВСУ за расстрел жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) дал двум военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), застрелившим мирного жителя Мариуполя, по 22 года колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе 20-летний наводчик разведывательного взвода Николай Кондаков заметил мирного жителя, который шел по Садовой алее Садового товарищества «Мичуринец». Об этом он доложил 50-летнему начальнику Виталию Савченко и получил приказ ликвидировать гражданского. Прицельным выстрелом из автомата Кондаков убил мужчину.

Военных признали виновными по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.