Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 9 ноября 2023Россия

Уснувшая на железной дороге россиянка выжила после проезда по ней 29 вагонов

На Алтае женщина выжила после того, как по ней проехали 29 вагонов поезда

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Алтайском крае уснувшая на железнодорожных путях женщина выжила, после того как по ней проехали 29 вагонов поезда. Сообщение пресс-службы алтайского линейного управления МВД России передает РИА Новости.

Поезд состоял из 46 вагонов. Увидев лежавшего на путях человека, машинист применил экстренное торможение, в результате чего состав остановился над россиянкой.

По словам источника в силовых структурах региона, инцидент с женщиной произошел в канун ее 50-летия. Она была пьяна и легла отдохнуть на пути следования поезда, добавил источник.

Ранее жительница Архангельской области выжила после удара молнии. Она получила электротравму, возвращаясь домой после купания. Пострадавшую удалось быстро госпитализировать, в больнице ей оказали необходимую помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

      Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником

      В России подешевели китайские авто

      Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

      Гребенщиков решил закрыть ИП в России

      В США рассказали о расколе в украинском руководстве

      В США предсказали капитуляцию Украины

      Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

      Сверхмассивные черные дыры остановили рождение звезд

      Россия и Казахстан расширили торговлю в нацвалютах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости