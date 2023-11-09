Уснувшая на железной дороге россиянка выжила после проезда по ней 29 вагонов

На Алтае женщина выжила после того, как по ней проехали 29 вагонов поезда

В Алтайском крае уснувшая на железнодорожных путях женщина выжила, после того как по ней проехали 29 вагонов поезда. Сообщение пресс-службы алтайского линейного управления МВД России передает РИА Новости.

Поезд состоял из 46 вагонов. Увидев лежавшего на путях человека, машинист применил экстренное торможение, в результате чего состав остановился над россиянкой.

По словам источника в силовых структурах региона, инцидент с женщиной произошел в канун ее 50-летия. Она была пьяна и легла отдохнуть на пути следования поезда, добавил источник.

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