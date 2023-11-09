В Госдуме объяснили значение термина «русский мир»

Депутат Госдумы Хамзаев: термин «русский мир» подразумевает культурную общность

Под словосочетанием «русский мир» прежде всего подразумевается культурная общность. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев радиостанции «Говорит Москва», сообщение опубликовано в Telegram.

По его словам, указанный термин означает «культурную особенность и привязанность». К таковым, по мнению депутата, относятся язык и литература.

Принадлежность к «русскому миру» не зависит от вероисповедания человека, подчеркнул Хамзаев. «То, что касается религиозного фактора, я считаю, что это индивидуальное», — пояснил он.

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