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14:35, 9 ноября 2023Россия

В Госдуме объяснили значение термина «русский мир»

Депутат Госдумы Хамзаев: термин «русский мир» подразумевает культурную общность

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Под словосочетанием «русский мир» прежде всего подразумевается культурная общность. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев радиостанции «Говорит Москва», сообщение опубликовано в Telegram.

По его словам, указанный термин означает «культурную особенность и привязанность». К таковым, по мнению депутата, относятся язык и литература.

Принадлежность к «русскому миру» не зависит от вероисповедания человека, подчеркнул Хамзаев. «То, что касается религиозного фактора, я считаю, что это индивидуальное», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил происхождение своей фразы о бесконечности российских границ. По словам главы государства, впервые он произнес ее на встрече с одним из бывших президентов США в Ново-Огарево: «Сказано было в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации».

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      Алан Босиков
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