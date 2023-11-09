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19:39, 9 ноября 2023Моя страна

В Омске пройдет выставка сельскохозяйственной техники

В Омске 24 ноября пройдет выставка сельскохозяйственной техники

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Омске пройдет выставка сельскохозяйственной техники, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает «КП-Омск».

Выставка состоится 24 ноября на площади у ТРЦ «Континент». Производители сельхозтехники представят новые тракторы, комбайны и оборудование. Гостям мероприятия также продемонстрируют мясные и молочные продукты, полуфабрикаты и сладости. Кроме того, планируется провести ярмарку народных ремесел.

Мероприятие смогут посетить все желающие.

Ранее сообщалось, что в Симферополе в галерее Art Muse открылась выставка, посвященная паттерну. Паттерн — некий бесконечно повторяющийся шаблон с узором, который можно воспроизводить бесконечное количество раз.

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      Алиса Удовик
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