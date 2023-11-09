В России нашли решение проблемы заброшенных торфяников

Российские ученые предложили реабилитировать болота ради снижения выбросов газов

В России предложили реабилитировать экологию болот ради снижения выбросов парниковых газов, предотвращения пожаров, а также сохранения и возвращения некоторых видов растений и животных. Решение проблемы заброшенных торфяников нашли ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

На заброшенные торфоразработки сейчас приходятся пять процентов всех антропогенных выбросов парниковых газов, в том числе в результате пожаров. Ученые предложили стратегию восстановления нарушенной болотной экосистемы на месте этих торфяных разработок. Они изучили структуру и свойства почв нарушенного торфяника Виттгирренского, который является сухопутной площадкой карбонового полигона «Росянка» в Калининградской области, и спрогнозировали функционирование и развитие его участков при внедрении технологии вторичного заболачивания — экологической реабилитации болотной экосистемы.

«Мы проанализировали фактическую степень деградации почв и современный растительный покров торфяника, за счет чего оценили потенциал восстановления болотных сообществ на разных участках заброшенной торфоразработки, именно эти мероприятия способны устранить экологически неблагополучную ситуацию», — рассказал сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени И. Канта Максим Напреенко.

Он добавил, что выработанная методика совмещает анализ истории развития почв, оценку их нынешнего состояния и прогноз будущего развития. Поэтому ее можно использовать и на других подобных объектах.

Ранее сообщалось, что планета оказалась под угрозой из-за африканских болот. Так эксперты Bloomberg оценили план Конго выставить на аукцион участки для разведки нефти.