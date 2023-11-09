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04:37, 9 ноября 2023Россия

В России объяснили планы ЕС не оценивать ситуацию с русским языком на Украине

Эксперт Пархалина: ЕС ставит геополитику выше вопроса русского языка на Украине

Фото: Pixabay

Президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина объяснила планы Еврокомиссии не оценивать ситуацию с русским языком на Украине в качестве критерия готовности вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Ее слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, блок ставит геополитические интересы выше нормативных требований, которые включают языковой вопрос.

«Что касается русского языка, видимо, принимается во внимание, что Украина находится в состоянии военного конфликта с Россией. Уже было в истории ЕС, когда геополитические интересы превалировали над нормативными требованиями», — отметила Пархалина.

Она напомнила, что критерии приема новых членов в Евросоюз нарушались в случае с Болгарией и Румынией. Украина вряд ли будет проводить работу по улучшению ситуации с русским языком на фоне конфликта, поэтому Брюссель исключил это требование в адрес Киева, добавила специалист.

При этом эксперт указала, что действия Еврокомиссии не стоит расценивать как откровенно антироссийские, это скорее проукраинский шаг.

Ранее европейский чиновник на условиях анонимности рассказал, что ЕК не оценит ситуацию с русским языком на Украине как критерий для вступления страны в Евросоюз. «Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских. Использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — отметил он.

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