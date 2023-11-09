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17:46, 9 ноября 2023Экономика

В России решили ужесточить контроль за ценами во внешнеторговых сделках

Госдума одобрила ужесточение контроля за ценами во внешнеторговых сделках

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Госдума приняла во втором чтении документ, который в том числе ужесточает контроль за трансфертным ценообразованием во внешнеторговых сделках ради уменьшения возможности уклонения от налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправки расширяют перечень взаимозависимых лиц, чьи сделки подлежат контролю на предмет применения рыночных цен. Взаимозависимыми будут признаваться контролирующее лицо и его контролируемые иностранные компании (КИКи), а также лица, которые контролируют одни и те же КИКи и организации, находящиеся под контролем физлиц — близких родственников.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, изменения позволят не допустить случаи, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи со злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках». Юристы прогнозируют, что решение об ужесточении регулирования трансфертного ценообразования окажется для бизнеса чувствительным, пишет РБК.

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О том, что власти планируют такие изменения в Налоговый кодекс, СМИ сообщали еще в августе, однако в Госдуму соответствующие предложения правительства попали как поправки ко второму чтению большого налогового бюджетообразующего законопроекта. Их одобрили за два дня до сегодняшнего рассмотрения депутатами.

Третье чтение документа ожидается 14 ноября. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, а сам закон — со дня его официального опубликования.

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      Дмитрий Воронин
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