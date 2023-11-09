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12:09, 9 ноября 2023Культура

В России запустят новую серию книг для детей и подростков

«Эксмо» запустит серию книг для детей и подростков «Великие люди великой страны»

Изображение: Издательство «Эксмо»

Российское издательство «Эксмо» запускает новую серию книг для детей и подростков «Великие люди великой страны». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что проект открывают книги «Девочки, прославившие Россию» и «Мальчики, прославившие Россию», посвященные великим деятелям российской истории, культуры, науки и искусства.

В частности, речь пойдет о знаменитых полководцах, гениальных ученых, талантливых писателях, художниках, среди которых: Петр Первый, Александр Суворов, Валерий Чкалов, Юрий Гагарин, Лев Толстой, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов. Кроме того, читатели познакомятся с историями княгини Ольги и Елизаветы Петровны, Софьи Ковалевской и Зинаиды Ермольевой, Валентины Терешковой, Галины Вишневской, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

«Книги серии "Великие люди великой страны" написаны на основе открытых и эксклюзивных источников и раскрывают юным читателям судьбы неординарных, талантливых людей, прославивших Россию. Мы благодарим родственников героев рассказов за помощь в подготовке книг. Благодаря участию детей, внуков, близких и родных образы этих выдающихся людей получились достоверными и живыми», — отметил гендиректор издательства Евгений Капьев.

Каждый том серии состоит из 20 биографических рассказов, адаптированных для детей 7–10 лет. Тексты сопровождаются детальными иллюстрациями — портретами персонажей в детстве и взрослой жизни.

Ожидается, что первые издания будут доступны в книжных магазинах с середины ноября текущего года, новинки продолжат выходить в 2024-м.

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      Варвара Кошечкина
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