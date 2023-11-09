В российском городе пройдет фестиваль цирковых коллективов

В Магнитогорске пройдет фестиваль любительских цирковых коллективов

XV Всероссийский фестиваль любительских цирковых коллективов «Сальто в будущее» пройдет в Магнитогорске. Об этом сообщает «КП-Челябинск».

Площадкой для проведения фестиваля, который состоится с 13 по 16 ноября, станет Магнитогорский государственный цирк. Заявки на участие в мероприятии отправили более 600 человек. Это коллективы из Татарстана, Бурятии, Башкортостана и других республик и регионов России.

Отмечается, что среди цирковых коллективов возросло количество жанров. Участники показывают акробатику и иллюзию, икарийские игры, эквилибр и другие жанры.

Ранее сообщалось, что международный фольклорный фестиваль «Арфæ» пройдет в Северной Осетии. Отмечается, что в мероприятии примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии.