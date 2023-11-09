Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:10, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

В США увидели первый признак усталости НАТО от Украины

WP: отказ Словакии помогать Киеву является признаком усталости НАТО от Украины
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В блокировке Словакией военной помощи Украине увидели первый признак усталости от российско-украинского конфликта среди сторонников Киева в НАТО. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post (WP).

«Решение правительства [Словакии] (...) является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», — комментируется в публикации отказ страны помогать Украине.

При этом автор статьи отметил, что военная помощь в размере 43 миллионов долларов вряд ли бы существенно изменила боевые возможности Украины.

8 ноября правительство Словакии и ее премьер-министр Роберт Фицо заблокировали инициативу о выделении Украине военной помощи в размере 43 миллионов долларов.

Незадолго до этого Фицо заявлял, что Словакия не станет отправлять Киеву военную помощь. Он подчеркнул, что страна готова предоставить Украине только гуманитарную поддержку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России за участие в СВО помиловали преступника, шесть часов убивавшего свою девушку. Что об этом известно?

      Москвичей предупредили о ливнях

      Россиянам перечислили ускоряющие старение привычки

      Бывшего президента премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании

      Сын Трампа раскритиковал помощь Украине

      Жительница Крыма лишилась полквартиры во время мытья в душе

      Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

      Путин и Токаев послушали гимны России и Казахстана

      Раскрыты новые подробности скандального увольнения Беллы Хадид из Dior

      Обнаружены доказательства существования полярной планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости