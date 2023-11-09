В США увидели первый признак усталости НАТО от Украины
В блокировке Словакией военной помощи Украине увидели первый признак усталости от российско-украинского конфликта среди сторонников Киева в НАТО. Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post (WP).
«Решение правительства [Словакии] (...) является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», — комментируется в публикации отказ страны помогать Украине.
При этом автор статьи отметил, что военная помощь в размере 43 миллионов долларов вряд ли бы существенно изменила боевые возможности Украины.
8 ноября правительство Словакии и ее премьер-министр Роберт Фицо заблокировали инициативу о выделении Украине военной помощи в размере 43 миллионов долларов.
Незадолго до этого Фицо заявлял, что Словакия не станет отправлять Киеву военную помощь. Он подчеркнул, что страна готова предоставить Украине только гуманитарную поддержку.