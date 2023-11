Открыт редкий тип переменных звезд

Телескоп TESS открыл редкий тип катаклизмической переменной

Международная группа астрономов сообщила об открытии новой переменной системы с помощью космического телескопа НАСА TESS. Объект TIC 378898110 представляет собой двойную звезду AM Canum Venaticorum — редкий тип катаклизмической переменной. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой тесные двойные звездные системы, состоящие из первичного белого карлика, который аккрецирует вещество от звезды главной последовательности. Их яркость неравномерно увеличивается в несколько раз, а затем снова снижается до состояния покоя.

Системы AM Canum Venaticorum (AM CVn) — это редкий тип CV, названный в честь AM Canum Venaticorum — катаклизмической двойной переменной с дефицитом водорода в созвездии Гончих Псов. В целом системы типа AM CVn представляют собой сверхкомпактные двойные системы с орбитальным периодом от пяти до 68 минут. Они состоят из белого карлика, аккрецирующего вещество с преобладанием гелия из вырожденной или полувырожденной звезды-донора. В настоящее время обнаружено только 56 AM CV.

Первоначально ученые идентифицировали TIC 378898110 как короткопериодическую переменную на основе фотометрических данных TESS. Последующие наземные наблюдения позволили им классифицировать эту переменную как AM CV. Этот объект с видимой величиной 14,3 магнитуды является третьей по яркости AM CVn, известной на сегодня. Система расположена на расстоянии около 1000 световых лет от Земли, что делает ее двенадцатой ближайшей к Земле AM CVn.

Масса главной звезды TIC 378898110 оказалась равной 0,8 солнечной массы, а масса вторичной звезды была рассчитана как 0,125 солнечной массы. Орбитальный период системы оценивается примерно в 22-23 минуты, а наклон орбиты равен примерно 74 градуса.