Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:09, 10 ноября 2023Наука и техника

Открыт редкий тип переменных звезд

Телескоп TESS открыл редкий тип катаклизмической переменной

Фото: Wirestock Creators / Globallookpress.com

Международная группа астрономов сообщила об открытии новой переменной системы с помощью космического телескопа НАСА TESS. Объект TIC 378898110 представляет собой двойную звезду AM Canum Venaticorum — редкий тип катаклизмической переменной. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой тесные двойные звездные системы, состоящие из первичного белого карлика, который аккрецирует вещество от звезды главной последовательности. Их яркость неравномерно увеличивается в несколько раз, а затем снова снижается до состояния покоя.

Материалы по теме:
Тайны Вселенной. Снимки далеких экзопланет, галактик и звездных скоплений: что покажет самая крупная орбитальная станция?
Тайны Вселенной.Снимки далеких экзопланет, галактик и звездных скоплений: что покажет самая крупная орбитальная станция?
24 июля 2022
Мозговые чипы уже вживляют людям. На что они способны, какие болезни смогут вылечить и как помогут спасти жизни?
Мозговые чипы уже вживляют людям.На что они способны, какие болезни смогут вылечить и как помогут спасти жизни?
13 ноября 2022

Системы AM Canum Venaticorum (AM CVn) — это редкий тип CV, названный в честь AM Canum Venaticorum — катаклизмической двойной переменной с дефицитом водорода в созвездии Гончих Псов. В целом системы типа AM CVn представляют собой сверхкомпактные двойные системы с орбитальным периодом от пяти до 68 минут. Они состоят из белого карлика, аккрецирующего вещество с преобладанием гелия из вырожденной или полувырожденной звезды-донора. В настоящее время обнаружено только 56 AM CV.

Первоначально ученые идентифицировали TIC 378898110 как короткопериодическую переменную на основе фотометрических данных TESS. Последующие наземные наблюдения позволили им классифицировать эту переменную как AM CV. Этот объект с видимой величиной 14,3 магнитуды является третьей по яркости AM CVn, известной на сегодня. Система расположена на расстоянии около 1000 световых лет от Земли, что делает ее двенадцатой ближайшей к Земле AM CVn.

Масса главной звезды TIC 378898110 оказалась равной 0,8 солнечной массы, а масса вторичной звезды была рассчитана как 0,125 солнечной массы. Орбитальный период системы оценивается примерно в 22-23 минуты, а наклон орбиты равен примерно 74 градуса.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России ответил Франции на обвинения по инциденту со звездами Давида

      Врач назвал преимущества сна голышом

      Россиянам назвали дешевеющий в три раза зимой стройматериал

      Стало известно о взрывах в Запорожье

      Россиянку изнасиловали в собственной квартире

      Россиянин пришел в мусульманскую молельню с гранатой и был задержан

      Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 40 километров

      Стало известно о смерти советской женщины-космонавта и дублера Терешковой

      Биржевые цены на топливо перешли к резкому росту

      Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ в Брянской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости