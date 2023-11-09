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09:02, 9 ноября 2023Наука и техника

Воздействие марганца на младенцев улучшило работу мозга в будущем

Neurotoxicology and Teratology: марганец в младенческом возрасте улучшил память

Фото: Leiem / Wikimedia

Ученые из Бостонского университета обнаружили, что воздействие марганца в пренатальном периоде и в младенческом возрасте улучшает работу мозга в будущем, включая память и обучение речи. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurotoxicology and Teratology.

В процессе работы авторы изучили данные 140 подростков в возрасте 10-14 лет, полученные за период с 2007 по 2014 год. В частности, были проанализированы молочные зубы со второго триместра беременности до примерно шести лет, а также проведена оценка нейроповеденческих нарушений.

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Оказалось, что марганец в зубах во время беременности был связан с меньшим количеством ошибок в памяти и обучении у подростков. При этом достаточные показатели марганца в детском возрасте ассоциировали с лучшим запоминанием. Однако постнатальные отложения марганца (от рождения до одного года) не были связаны с улучшенными показателями памяти у подростков.

В ноябре сотрудники Университета Кордовы выявили, что микроэлемент селен способен снизить вред загрязненной окружающей среды на здоровье.

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      Елена Апазиди
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