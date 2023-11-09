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13:14, 9 ноября 2023Россия

Жаловавшихся на отсутствие горячей воды россиян заставили уволиться из больницы

В Себеже медики пожаловались на многолетнее отсутствие горячей воды в больнице

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Себеже Псковской области медиков заставили уволиться после жалоб на многолетнее отсутствие горячей воды в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В 2019 году на ремонт корпуса медицинского учреждения потратили 2,5 миллиона рублей. Однако в больнице остались проблемы — протекал потолок, плитка отходила от стен и отсутствовала горячая вода. Хирургам во время операций приходилось использовать вместо теплой воды холодную из-под крана.

Одна из медсестер обратилась в прокуратуру. После проверки надзорный орган установил, что состояние больницы в пределах нормы. Затем женщина решила уволиться, не выдержав давления со стороны руководства учреждения. Вместе с ней ушли еще несколько медиков.

Медсестра решила подать в суд на главврача, после чего корпус больницы закрыли. Однако пациенты, которых перевели в другое здание, теперь находятся в еще более худших условиях: в корпусе отсутствует горячая и питьевая вода.

На данный момент активисты «Народного фронта» направили обращение в прокуратуру, где попросили разобраться с увольнением медиков и ремонтом в больнице.

Ранее стало известно, что пятеро детей попали в краевую детскую больницу в Чите и отравились. У пострадавших начались проблемы с кишечником после того, как они поступили на лечение в медицинское учреждение.

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      Никита Абрамов
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