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11:15, 10 ноября 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ сдались в плен при штурме их позиций

Минобороны России: четверо солдат ВСУ сдались в плен у Работино при штурме

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия захватила укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков запорожского направления, а также взяла в плен четырех украинских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны.

На опубликованном ведомством кадрах показаны подавление огневых точек с помощью гранат, штурм украинских позиций, а также сдача в плен украинских военных и зачистка укреплений.

«В ходе штурма позиций ВСУ воины-гвардейцы общевойскового соединения Южного военного округа уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках в районе населенного пункта Работино», — говорится в описании к материалам.

Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, что главными претендентами на мобилизацию в подконтрольном Киеву Запорожье становятся те, кто в силу бедности или других финансовых трудностей не может откупиться о службы.

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