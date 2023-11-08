Пленный боец ВСУ назвал принцип отбора на фронт военкоматами Запорожья

Пленный боец ВСУ назвал бедных главными претендентами на мобилизацию в Запорожье

Главными претендентами на мобилизацию в подконтрольном Киеву Запорожье становятся те, кто в силу бедности или других финансовых трудностей не может откупиться о службы. Такой принцип отбора на фронт местными военкоматами назвал боец Вооруженных мил Украины (ВСУ), попавший в плен, передает РИА Новости.

«В Запорожье много людей, на них смотришь — здоровые физически и при бабле, но при этом они не попадают (на передовую — прим. «Ленты.ру»). У них все проплачено со справками. А тот слой населения, которых выхватывают с заводов — малообеспеченный слой в основном воюет», — рассказал украинский военнослужащий.

Военнопленный отметил, что настоящего патриотизма жители Запорожья не проявляют. «Гимны попеть, "героям слава" покричать — это одно. На фронт идти никто не хочет», — объяснил он.

Ранее украинский военный рассказал о массовых случаях дезертирства в ВСУ. По его словам, бойцы приводят разные доводы, чтобы отпроситься из части, но многие из них в расположение так и не возвращаются.