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17:05, 10 ноября 2023Мир

Бывший сотрудник ЦРУ заявил о несостоятельности оружия НАТО и США на поле боя

Эксперт Джонсон: весь мир увидел провал вооружения НАТО благодаря ВСУ

Фото: Libkos / AP

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продемонстрировали всему миру несостоятельность вооружения США и НАТО на поле боя. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу New Rules.

«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставило страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-миллиметровую артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!"?» — приводит слова эксперта РИА Новости.

Джонсон уверен, что неудачное использование оружия НАТО, переданного Киеву, раскрыло полную уязвимость Вашингтона.

Ранее киевский политтехнолог Дмитрий Раимов обвинил Соединенные Штаты в недостаточных поставках вооружения для победы. По его словам, западные партнеры Киева выделяют финансирование для поддержания стабильности Украины в экономической и финансовой сферах. Однако Запад специально направляет только часть необходимой украинской армии военной техники для подогрева конфликта, добавил Раимов.

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      Варвара Кошечкина
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