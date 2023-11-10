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05:30, 11 ноября 2023Наука и техника

Назван возможный срок появления гиперзвука у США

Полковник Матвийчук допустил появление гиперзвука у США через пять-семь лет

Фото: ISPR / Globallookpress.com

США смогут создать гиперзвуковое оружие только ближе к концу десятилетия. Такой срок появления у Пентагона новейшего вооружения назвал в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также рассказал, какие средства противостояния есть у России.

Американцы сами заявили буквально весной, что отстают на пять-семь лет, и пять-семь лет им нужно, чтобы полностью свой гиперзвук поставить на вооружение

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

«США пока не разработали гиперзвук, они несколько раз уже заявляли, что очень близки, но у них ничего не получается. Россия внимательно следит за работами США. Мы готовимся, у нас уже вот-вот войдет в серию и встанет на вооружение С-500. Это комплекс, который позволяет перехватывать суперзвук при скорости где-то до 15-20 махов. Даже перспективные разработки, которые США могут получить в ближайшие 10-15 лет, нами уже контролируются и могут быть сбиты, если такое оружие появится у США», — объяснил он.

По словам военного эксперта, главная сложность для США состоит в том, чтобы создать мощный двигатель, который будет развивать гиперзвуковую скорость.

У России уже есть несколько видов гиперзвуковых ракет. Среди них — «Кинжал» и «Авангард», о которых президент России Владимир Путин рассказал в 2018 году. В 2021 году стало известно, что завершились испытания «Циркона».

В начале сентября Минобороны США отменило запланированные испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности LRHW после предполетной проверки.

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      Варвара Кошечкина
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