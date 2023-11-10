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11:08, 10 ноября 2023Россия

Два человека оказались в реанимации из-за взрыва газа в российском регионе

В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в селе Яндаре. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

По информации ведомства, взрыв произошел на первом этаже двухэтажного здания. В результате были выбиты окна и дверные проемы, возгорания не последовало. Причина происшествия не уточняется.

Пострадавших доставили в больницу города Назрань и поместили в реанимацию. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Подмосковье один человек пострадал в результате взрыва газа в деревянном доме на территории дачного товарищества «Матвеевское». Собственник дома получил ожог 80 процентов тела. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

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      Константин Лысяков
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