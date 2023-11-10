Экономист назвал способ борьбы с инфляцией

Экономист Кульбака: для борьбы с инфляцией необходима сдерживающая политика

Для борьбы с инфляцией необходимо уменьшение бюджетных расходов со стороны правительства. Запрет на повышение цен на определенные группы товаров может привести только к товарному дефициту. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«У государства есть два варианта политики, с помощью которых он может управлять экономикой. Первый — это монетарная, или кредитно-денежная политика. То, чем занимается ЦБ, повышая или понижая ставку. И есть бюджетно-налоговая, или фискальная политика. Это то, чем управляет правительство через бюджет. Стимулирующая политика разгоняет инфляцию, сдерживающая — замедляет», — сказал Кульбака.

Центробанк, по его словам, проводит именно сдерживающую политику, повышая ключевую ставку и сокращая таким путем денежную массу. Правительство — стимулирующую, увеличивая расходы бюджета.

Чтобы уменьшить инфляцию, правительство должно сокращать расходы по любым направлениям, суммарный объем расходов должен уменьшаться. Но на ближайшие годы у нас, наоборот, запланирован рост Николай Кульбака экономист

Экономист также добавил, что такие меры, как запрет повышения цен на определенные группы товаров не поможет в борьбе с инфляцией, но только спровоцирует дефицит.

«Например, вы начинаете сдерживать цены на хлеб. Он становится дешевле. Но производителям становится не так выгодно его сеять, они сокращают производство и в итоге хлеба на полках становится меньше. Происходит дефицит, к которому всегда приводит регулирование цен. Это путь в никуда», — предупредил Кульбака.

Ранее сообщалось, что в 2023 году, по прогнозам Банка России, инфляция ускорится до 7-7,5 процента. Регулятор пересмотрел предыдущий прогноз в сторону повышения и предупредил, что сейчас цены растут высокими темпами.